На мера Львова скоїли повторний напад. Зловмисника затримали

23:31, 20 липня 2013
Кримінал
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Мер виходив з Ратуші

20 липня, близько 22.30, відбувся повторний напад на міського голову Львова Андрія Садового.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, «як і перший напад о 18.00, повторний інцидент стався на площі Ринок, коли мер Львова виходив з Ратуші».

«Невідомий накинувся на Андрія Садового зі спини. Цього разу нападника затримали правоохоронці в цивільному, які в цей час перебували на площі Ринок», - інформує прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня, близько 18.00, на площі Ринок було вчинено напад  на міського голову Львова  Андрія Садового. Невідомий молодик спортивної статури наніс цілеспрямований удар в обличчя. Випадок стався, коли міський голова проходив площею Ринок.

Мер Львова не користується особистою охороною.

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