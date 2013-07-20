На мера Львова скоїли повторний напад. Зловмисника затримали

20 липня, близько 22.30, відбувся повторний напад на міського голову Львова Андрія Садового.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, «як і перший напад о 18.00, повторний інцидент стався на площі Ринок, коли мер Львова виходив з Ратуші».

«Невідомий накинувся на Андрія Садового зі спини. Цього разу нападника затримали правоохоронці в цивільному, які в цей час перебували на площі Ринок», - інформує прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня, близько 18.00, на площі Ринок було вчинено напад на міського голову Львова Андрія Садового. Невідомий молодик спортивної статури наніс цілеспрямований удар в обличчя. Випадок стався, коли міський голова проходив площею Ринок.

Мер Львова не користується особистою охороною.