Браконьєр застрелив робітника лісгоспу
12:22, 22 липня 2013Кримінал
0 0
Трагедія на Рівненщині
У Рівненській області 54-річний житель міста Острога під час незаконного полювання, з власної необережності, із зареєстрованої мисливської рушниці убив 27-річного робітника лісгоспу.
Про це повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Інцидент стався сталася 20 липня у лісі в Острозькому районі на Рівненщині. Зброю вилучено.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.119 КК України (убивство через необережність).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter