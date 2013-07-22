Браконьєр застрелив робітника лісгоспу

У Рівненській області 54-річний житель міста Острога під час незаконного полювання, з власної необережності, із зареєстрованої мисливської рушниці убив 27-річного робітника лісгоспу.

Про це повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Інцидент стався сталася 20 липня у лісі в Острозькому районі на Рівненщині. Зброю вилучено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.119 КК України (убивство через необережність).