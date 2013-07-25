МВС ініціює ефективну співпрацю з «Дорожнім контролем»

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко дав доручення підлеглим налагодити співпрацю із громадською організацією «Дорожній контроль». Окрім цього, кримінальні провадження за фактами нападів на членів цієї організації, будуть перебувати на контролі керівництва МВС.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, у відомстві прийняли рішення налагодити тісну співпрацю з громадськими організаціями щодо суспільного контролю за діяльністю органів внутрішніх справ. Особливо, що стосується надання громадянам послуг по лінії ДАІ та вдосконалення безпеки дорожнього руху.

Віталій Захарченко доручив своїм підлеглим провести робочу зустріч із представниками організації «Дорожній контроль», під час якої обговорити розробку Меморандуму про співпрацю. У цьому спільному документі планується визначити взаємні права та обов’язки сторін щодо здійснення громадського контролю за діяльністю органів внутрішніх справ.

Також міністр прийняв рішення, що кримінальні провадження за фактами нападів на активістів «Дорожнього контролю» перебуватимуть на контролі керівництва МВС.