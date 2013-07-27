На мера Феодосії здійснено замах
09:28, 27 липня 2013Кримінал
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Бартєнєв у реанімації
На мера кримського міста Феодосія Олександра Бартєнєва здійснено замах, його госпіталізовано.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник кримського управління МВС.
«Замах здійснено сьогодні вночі. Це був вогнепал. Бартєнєв у реанімації», - сказав співрозмовник агентства.
Сьогодні у Сімферополі відбудеться екстрений брифінг начальника кримської міліції Михайла Слепаньова.
У суботу, 27 липня, Феодосія відзначає День міста.
Бартєнєву 57 років. Він двічі - у 2008 і у 2010 році - обирався мером Феодосії, має звання Героя України. Населення Феодосії становить близько 70 тисяч осіб.
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