Сотні правопорушень викрито у сфері автодорожнього господарства – МВС

Загальна сума збитків за виявленими кримінальними правопорушеннями сягнула понад 151 млн. грн. Із загальної кількості викритих кримінальних правопорушень 18 – зі збитками понад 1 млн. грн. та 26 – понад 500 тис. грн.



Олександр Сидоров/Фото: МВС України

Про це повідомив під час брифінгу у Міністерстві внутрішніх справ заступник начальника Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України Олександр Сидоров.

За його словами, серед них - зловживання владою або службовим становищем, перевищення службових повноважень, службові підроблення, службова недбалість, розкрадання, а також кримінальні правопорушення, пов’язані з нецільовим використанням бюджетних коштів. Зокрема, 73 - за фактами зловживань посадових осіб підрозділів служби автомобільних доріг.

Варто зазначити, що до суду з обвинувальним актом направлено 46 кримінальних проваджень. За цими кримінальними провадженнями забезпечено відшкодування збитків на суму понад 31 млн грн.

Як відмітив Олександр Сидоров, „найбільш поширеними правопорушеннями на об’єктах будівництва автомобільних доріг є завищення вартості та обсягів виконаних робіт, використання неякісних матеріалів, що не відповідають умовам укладених договорів; внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт; залучення в якості субпідрядних організацій комерційних підприємств з ознаками фіктивності, які не мають виробничих потужностей; нецільове використання бюджетних коштів; недотримання технічних норм та стандартів під час ремонту та спорудження об’єктів дорожньої інфраструктури, що значно знижує їх якість та скорочує термін експлуатації”.

Як повідомив представник ДДСБЕЗ, поширеним способом розкрадання бюджетних коштів у системі автодору цього року стало видобування піщаної суміші без отримання відповідних ліцензій, дозволів й сплати податку на надра та подальше використання її під час ремонту і будівництва автодоріг. При цьому кошти передбачені на закупівлю цієї сировини перераховуються на підприємства з ознаками фіктивності та привласнюються.

- Такі злочини вже задокументовано на Чернігівщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Донеччині та Житомирщині. Загальна сума збитків за такими злочинами сягнула 5,5 млн грн, - зазначив Олександр Сидоров.

Також він зазначив, що це питання наразі стоїть на контролі Кабінету міністрів України та МВС.