Правоохоронці викрили підпільне казино в Одесі

Правоохоронці припинили незаконну діяльність підпільного казино, що розташувався у приміщенні відомого одеського клубу.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, правоохоронці здійснили «оперативну закупівлю», а в подальшому провели і санкціонований обшук нежилих приміщень клубу.

На момент візиту слідчих та оперативників в приміщеннях грального закладу знаходилося біля десятка чоловік – гравців та обслуговуючого персоналу.

Під час проведених слідчих заходів у правопорушників було виявлено та вилучено дві рулетки та три покерних столи, комплекти гральних карт та фішки, а також грошові кошти, які використовувалися у грі.

Наразі співробітники міліції здійснюють документування фактів протиправної діяльності закладу та вилучення речових доказів – обладнання підпільного казино.