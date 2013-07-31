У Тернополі чоловік «натравив» на міліціонерів бійцівського пса

У Тернополі за вчинення хуліганства та опір працівникам правоохоронних органів відповідальність буде нести 25-річний чоловік. Про це повідомили УНІАН в УМВС України у Тернопільській області

Виявилось, що пізно ввечері молодий чоловік вчинив протиправні дії в одній з літніх торгових яток, що на вул. Симоненка. Туди він приїхав мотоциклом. Зі слів очевидців, молодик був у стані алкогольного сп’яніння.

Поводив себе агресивно: розкидав товар, використовував нецензурну лайку стосовно працівників та відвідувачів торгової ятки.

Продавці викликали правоохоронців, проте зловмисник встиг втекти.

Міліціонери патрульної служби Тернопільського міського відділу міліції таки розшукали його в одному з дворів на вул.Володимира Великого. Молодиквстиг побувати вдома та вийти в двір з собакою. Помітивши правоохоронців, зловмисник спочатку став погрожувати їм, відтак кинувся втікати, проте міліціонери наздогнали втікача. Далі тернополянин нацькував на працівників патрульної служби свого собаку (бійцівська порода «Амстаф»), який кинувся на правоохоронців.

Щоб захиститися від агресивного тер’єра, міліціонери спочатку застосували гумову палицю та сльозогінний газ. Та це викликало ще більшу агресію бійцівського собаки. Один із співробітників міліції змушений був використати табельну зброю.

Попереджувальний постріл трохи втихомирив запал і господаря, і пса. Зловмисника затримали. На щастя, ніхто в даній конфліктній ситуації не постраждав.

Застосування табельної зброї – подія завжди надзвичайна, тому у міському відділі внутрішніх справ було проведено службову перевірку на предмет правомірності її використання. Висновок службового розслідування – правоохоронець діяв у рамках закону.

Цей факт внесли до ЄРДР і кваліфікували за частиною другою статті 342 та частиною першою статті 296 Кримінального кодексу.