На Луганщині в аварії постраждав працівник ДАІ

У Луганській області в аварії постраждав працівник ДАІ. ДТП сталася 31 липня в Антрациті на вулиці Ростовській.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, водій автомобіля BMW-520, рухаючись по вулиці Ростовській у напрямку м. Ростова, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв наїзд на автомобіль CHERY AMULET (під управлінням інспектора ДПС ДАІ, 1985 р.н.), який зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом для надання переваги в русі пішоходам.

У результаті ДТП інспектор ДПС ДАІ отримав тілесні ушкодження і у тяжкому стані був доставлений в реанімаційне відділення Антрацитівської міської лікарні (тяжка ЧМТ, перелом лобної скроневої кістки, відкритий перелом правого ліктьового суглоба).

Винуватець ДТП втік з місця події, залишивши на місці події свій автомобіль.

Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ч.1 ст. 286 КК України. На даний момент проводяться слідчі дії. За попередніми даними, автомобілем BMW-520 керував житель м. Антрацит, 1982 р.н., який 13 разів притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР.