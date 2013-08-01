У Сєвєродонецьку через ревнощі чоловік скоїв суїцид

У Сєвєродонецьку через ревнощі чоловік двічі вистрелив в голову дружині і застрелився сам.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю головного управління МВС України у Луганській області, до Сєвєродонецької міської лікарні 31 липня о 23:30 з двома вогнепальними пораненнями потилиці була госпіталізована 52-річна громадянка.

Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що 31 липня о 23:10 у квартирі, розташованій на вул. Партизанській, чоловік потерпілої, 1961 р.н., на ґрунті ревнощів двічі вистрелив в голову дружині з саморобного вогнепального пристрою, після чого застрелився сам.

Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Проводиться досудове розслідування.