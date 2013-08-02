Лукаш оголосила попередження директору Департаменту нотаріату

Міністром юстиції України Оленою Лукаш прийняте рішення про оголошення попередження директору Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Катерині Чижмарь за неодноразове порушення прав нотаріусів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

«Будь-який чиновник повинен усвідомлювати, що пріоритетом моєї діяльності є передусім захист прав та інтересів громадян України. Посягання на права нотаріусів та користувачів їх послуг є неприпустимими, незалежно від посади порушника», - заявила Лукаш.

Вона наголосила, що вірить «в принцип невідворотності покарання».

Як зазначається в повідомленні прес-служби, протягом липня 2013 р. під час аналізу документів, які подавались на підпис міністрові юстиції керівником Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України, встановлені випадки подання документів, які суперечили чинному законодавству, не відповідали фактичним обставинам подій, які вказані у них тощо.

Також повідомляється, що майже два роки тому, Міністерством юстиції України був виданий наказ яким запроваджені додаткові підстави для проведення перевірки робочого місця нотаріуса.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 жовтня 2011 р., яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 11 квітня 2012 року, визнано, що пункт 7 Положення суперечить частині 3 статті 25 Закону, отже, є незаконним та підлягає визнанню не чинним.

Суд зазначив, що: «Мін`юст вийшов за межі наданих йому повноважень та оскаржуваним пунктом 7 Положення визначив додаткові підстави для проведення перевірки робочого місця нотаріуса, встановивши, що робоче місце нотаріуса підлягає перевірці також у разі: укладення приватним нотаріусом договору про співпрацю з іншим приватним нотаріусом; поновлення приватної нотаріальної діяльності після зупинення терміном більше ніж на 60 днів; підписання приватним нотаріусом з особою трудового або цивільно-правового договору; а також передбачив необхідність складення за результатами такої перевірки довідки, яка є невід`ємною частиною акта про сертифікацію робочого місця нотаріуса, з яким укладено договір про співпрацю, трудовий договір, цивільно-правовий договір або діяльність якого зупинялась на підставі статті 291 Закону».

Незважаючи на існування вказаного судового рішення, Департаментом нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України було проігноровано судове рішення і міністрові юстиції повторно поданий на підпис незаконний наказ.