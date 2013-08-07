Головний міліціонер Львівщини провів прийоми громадян

Керівник міліції Львівщини Олександр Рудяк провів прийоми громадян у Дрогобицькому і Стрийському районах області.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, начальник Головного управління МВС України у Львівській області генерал-майор міліції Олександр Рудяк провів особистий виїзний прийом громадян у Дрогобицькому міському відділі міліції.

На прийомі громадян також були присутні начальник ВЗГ ГУМВСУ у Львівській області підполковник міліції Світлана Добровольська, начальник Дрогобицького міського відділу полковник міліції Василь Овчаренко Василь, а також представники регіональних ЗМІ.



Як зазначається у повідомленні, керівник Головного управління МВС України у Львівській області зустрівся з жителями Дрогобицького району, щоб „проаналізувати досягнення та прорахунки підлеглих з уст місцевих громадян. З’ясувати актуальні проблеми, які стоять на шляху до співпраці та взаємодії населення і міліції на теренах Дрогобиччини, пов’язані із правоохоронною діяльністю”.

На прийомі громадяни, переважно, зверталися з особистими проблемами та питаннями побутового характеру.



За допомогою до керівника міліції Львівщини, зокрема, звернувся чоловік, заклопотаний майбутньою освітою сина. Батько цікавився підготовкою необхідних документів для вступу до Львівського державного університету внутрішніх справ. Близькі родичі вирішили не втручатися у власний вибір сина, який у майбутньому мріяв стати правоохоронцем. Навпаки, батьки підтримали вибір молодого хлопця і вирішили у цьому йому допомогти.



Зі словами вдячності звернувся керівник Ради ветеранської організації Дрогобицького міського відділу міліції Володимир Лазунда, який подякував правоохоронцям Дрогобицького міського відділу міліції за налагоджену співпрацю та активну участь у громадському житті міста.



Фото: ГУ МВС України у Львівській області

Після прийому громадян відбувся збір особового складу Дрогобицького міського відділу міліції.

Очільник міліції Львівщини акцентував увагу правоохоронців Дрогобицького міського відділу міліції на взаємодії та співпраці з населенням.

„Необхідно прислухатись до проблем громадян та докладати усіх зусиль, щоб допомогти громадянам знайти шляхи вирішення зі складних життєвих ситуацій”, - зазначив Олександр Рудяк.

Також Олександр Рудяк провів прийом громадян у місті Стрию та зустрівся з особовим складом Стрийського міськвідділу міліції.

Як зазначається у повідомленні, здебільшого у зверненнях громадян йшлося про роками триваючі сусідські образи та непорозуміння, про хід розслідування кримінальних проваджень, про порушення режиму роботи та правил додержання тиші працівниками закладу громадського харчування, що в центрі міста та щодо інших питань.

Зокрема, місцевий житель Михайло Флишко, розповідаючи про ситуацію, з якою звернувся до очільника міліції Львівщини, зазначив: «Я живу у відпочинковій зоні у центрі Стрия. Тут облаштовані місця для відпочинку – є лавки, алея. Вдень тут чудове місце, але щовечора і щоночі починається справжнє пекло. Поруч функціонують продуктовий магазин і ресторан, звідки цілодобово здійснюють реалізацію алкоголю. Найактивнішими покупцями цієї продукції здебільшого є молодь, яка тут збирається і створює протягом ночі галас під вікнами житлових будинків. З цією проблемою я звернувся до генерала».

До Олександра Рудяка з колективним зверненням також звернулись мешканці Стрия, співзасновники одного з підприємств. Йшлося про спірне питанням щодо права власності на приміщення та майно торгового закладу. Своє право співзасновники товариства з обмеженою відповідальністю відстоюють у суді. Попри це, не обходиться тут без участі працівників міліції. Так, за словами заявників, нещодавно правоохоронці не піддались на провокацію та діяли згідно вимог чинного законодавства під час виконання Державною виконавчою службою рішення суду щодо звільнення приміщення торгового закладу від майна. Заявники розповіли, що вони звернулись із заявою у міськвідділ міліції щодо самоуправства колишнього директора цього підприємства.

Олександр Рудяк запевнив, що вивчить цю ситуацію та запропонував стриянам приїхати до нього на прийом у Львів зі всіма документами, що стосуються цієї справи.

Про свою біду керівнику міліції області розповіла 45-річна жінка, мати 18-річної Надії Савчук. ЇЇ донька 15 квітня пішла з дому та досі місцеперебування її невідоме. За цим фактом слідчим відділенням відкрите кримінальне провадження, правоохоронці шукають зниклу дівчину. Проте жінка вважає недостатніми заходи, що наразі вживає міліція, саме тому і прийшла за допомогою до начальника управління. Олександр Рудяк запевнив,що візьме цю справу на особистий контроль та будуть вжиті всі можливі заходи щодо розшуку зниклої дівчини.

Під час зустрічі з особовим складом міськвідділу міліції, Олександр Рудяк зазначив, що основна мета його приїзду в Стрий - почути від місцевих мешканців їхню думку щодо якості виконання службових обов’язків працівниками міліції.