В Івано-Франківському ДАІ водіїв консультує голограма. Фото

Вперше в Україні правоохоронні органи залучили до обслуговування населення консультативний електронний пристрій.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, електронний промоутер – саме така назва жіночої голографічної фігури, яка відтепер буде зустрічати відвідувачів Івано-Франківського ВРЕР УДАІ при УМВС України. На скляний стенд за допомогою відео- та аудіо-відтворювача транслюється візуально-звукова інформація, підібрана за популярністю звернень до працівників ВРЕР.

Як зазначив начальник Івано-Франківського відділення реєстраційно-екзаменаційної роботи Роман Фенко, нові технологічні рішення збережуть час відвідувачів, який вони витрачають на підготовку до оформлення документів. «Законодавство, яке періодично змінюється, щоразу викликає ажіотаж серед автолюбителів,- каже керівник,- вони йдуть, аби проконсультуватися, отримати певні інформаційні послуги, а тепер у них є можливість отримати інформацію швидше та не стояти в чергах».

Пристрій мовить звукові повідомлення, які починають лунати у разі присутності людини на відстані 1,5 м. Під час відсутності в зоні сканування громадян, прилад перебуває в режимі очікування.

Наразі бажаючі можуть дізнатися у скляної фігури, які документи потрібно мати при обміні посвідчення водія, при отриманні його вперше, при проведенні реєстрації, перереєстрації та знятті з обліку транспортних засобів та інших операцій, які стосуються діяльності підрозділу.

За словами виконавчого директора компанії-виробника Андрія Яковинчука, прилад є доволі надійним та потребує технічного обслуговування всього раз на два роки. У разі будь-якої несправності, працівники компанії здійснять ремонт або заміну пристрою.