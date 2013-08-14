У Могилів-Подільському на вулиці чоловік підрізав і пограбував дівчину

У місті Могилів-Подільський Вінницької області працівники міліції затримали чоловіка, який серед білого дня вдарив дівчину ножем та пограбував.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, 12 серпня до Могилів-Подільського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від чергової медсестри приймального відділення місцевої лікарні про те, що каретою швидкої допомоги з проникаючим ножовим пораненням грудної клітки було доставлено 19-річну місцеву жительку.

Як стало відомо, дівчина постраждала від рук нападника, який зустрів її вдень поблизу паркової зони на одній з вулиць міста. Зловмисник напав на жертву ззаду, коли вона розмовляла з батьками по телефону, та потягнув у кущі. Дівчина кричала та чинила опір. Нападник вдарив дівчину ножем та зняв золоті прикраси. Почувши зі слухавки крики доньки про допомогу, батьки викликали міліцію та швидку.

Неподалік від місця нападу службовий собака почав гавкати на бетонний паркан, за яким міліціонер-кінолог помітив чоловіка, що ховався у кущах. Чоловіка затримали і він зізнався у скоєнні злочину. В нього в кишенях міліціонери виявили ніж та золоті вироби, які він відібрав у потерпілої дівчини.

Затриманим виявився тричі судимий 54-річний житель Чернівецького району Вінницької області. Останній раз він був засуджений за вбивство.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. ст. 15, 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Зловмиснику загрожує ув’язнення до 15 років.