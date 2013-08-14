У Львові дівчина вбила вітчима

У Львові 22-річна дівчина за вказівкою матері вбила вітчима. Трагедія сталася 12 серпня в одній з квартир у Шевченківському районі.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Встановлено, що в квартирі, де було виявлено тіло померлого, проживає його 44-річна дружина та її 22-річна донька. Під час допиту падчерка зізналась правоохоронцям у вбивстві вітчима.

Дівчина зізналась, що того вечора вона, за вказівкою матері, ножем, який дала їй остання з кухонного набору, нанесла сплячому на дивані вітчиму один удар в область грудей. Після цього молодиця пішла на вулицю, віддавши ніж мамі.

Як повідомив в. о. начальника Шевченківського райвідділу Тарас Дзюнька, сама ж жінка стверджує, що чоловік вже декілька років не давав їй спокійно жити: часто випивав, дебоширив та виганяв з дому. Сусіди ж кажуть, що загиблий не був агресивним, вів себе завжди спокійно.

«За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, - зазначив Тарас Михайлович. – Слідчі проводять усі необхідні слідчі дії, встановлюють мотиви дій затриманої та причетність матері до скоєння злочину».

Наразі тіло померлого скеровано в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. Дівчину, яка зізналась у скоєному, допитано та затримано в порядку статті 208 КПК України.