Азаров хоче, щоб учасники "п'яних" ДТП несли суворе покарання

В окремих працівників держструктур спостерігається відсутність належних моральних якостей, що призводить до "п'яних" ДТП з подальшим приховуванням фактів.

Микола Азаров назвав резонансні ДТП за участю п'яних представників влади "викликом державі" і вимагає провести з чиновниками профілактичну роботу.

"П'яний за кермом - завжди злочинець. А коли у нього є владні повноваження - це взагалі за межею добра і зла", - сказав Азаров, відкриваючи засідання уряду.

Прем'єр переконаний, що головна причина тут - у відчутті безкарності та відсутності належних моральних якостей в окремих працівників державних структур, а також у потуранні, безпринципності окремих керівників. "Тому досить "виводити плями на мундирі". Треба рішуче очиститися від недостойних представляти владу", - підкреслив він.

"Я вимагаю, по-перше, щоб у "п'яних" ДТП за участю працівників органів влади було справедливе, а це значить - найсуворіше - покарання. По-друге, щоб жоден злочин не було навіть можливості приховати... І по-третє, найголовніше, я вимагаю розгорнути масштабну, постійну профілактичну роботу з державними службовцями, працівниками правоохоронних та силових органів з метою попередження правопорушень", - заявив Азаров.

ZN.UA

