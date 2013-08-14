Викрито потужну мережу нелегальних гральних закладів

16:24, 14 серпня 2013
Кримінал
0 0

Діяли на території кількох областей

Правоохоронці припинили злочинну діяльність групи осіб, які незаконно надавали послуги у сфері грального бізнесу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, було встановлено, що зловмисники створили низку суб’єктів господарювання, які діяли на території деяких областей України. При цьому вони уклали договори на розповсюдження державної миттєвої лотереї з підприємством, яке має ліцензію на цей вид діяльності.

„В подальшому, під виглядом проведення державної лотереї, на базі легальних закладів з її розповсюдження, правопорушники налагодили підпільний гральний бізнес”, - наголошується у повідомленні.

Слідчими підрозділами спільно з працівниками Департаменту боротьби з економічною злочинністю та Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України проведено більше 30 обшуків в офісах підприємств та гральних залах у місті Києві та місті Одесі, в ході яких було вилучено понад 400 гральних автоматів, близько 300 системних блоків.

За фактом незаконного зайняття гральним бізнесом відкрито кримінальне провадження. Проводиться досудове слідство.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter