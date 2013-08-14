Викрито потужну мережу нелегальних гральних закладів

Правоохоронці припинили злочинну діяльність групи осіб, які незаконно надавали послуги у сфері грального бізнесу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, було встановлено, що зловмисники створили низку суб’єктів господарювання, які діяли на території деяких областей України. При цьому вони уклали договори на розповсюдження державної миттєвої лотереї з підприємством, яке має ліцензію на цей вид діяльності.

„В подальшому, під виглядом проведення державної лотереї, на базі легальних закладів з її розповсюдження, правопорушники налагодили підпільний гральний бізнес”, - наголошується у повідомленні.

Слідчими підрозділами спільно з працівниками Департаменту боротьби з економічною злочинністю та Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України проведено більше 30 обшуків в офісах підприємств та гральних залах у місті Києві та місті Одесі, в ході яких було вилучено понад 400 гральних автоматів, близько 300 системних блоків.

За фактом незаконного зайняття гральним бізнесом відкрито кримінальне провадження. Проводиться досудове слідство.