На Київщині затримали злочинні групи, які обкрадали банкомати

Првоохоронці затримали дві групи осіб, які підозрюються у вчиненні крадіжок з банкоматів і терміналів поповнення рахунку в Київській, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Київській області, оперативники затримали двох чоловіків, які проникли до приміщення Любарської сільської ради на Київщині та пошкодили банкомат.

З автомобіля «Ауді», на якому пересувались підозрювані, вилучено обладнання, яке вони використовували для вчинення крадіжок з банкоматів.

Перевіряється причетність затриманих жителів Білої Церкви до скоєння аналогічних злочинів на території різних регіонів.

Крім того, міліціонери затримали трьох киян та жителя Черкаської області, підозрюваних у скоєнні низки крадіжок з терміналів поповнення рахунків.

Під час затримання правоохоронці вилучили в них маски з прорізами для очей, електронні пристрої для блокування аудіо-відеозв’язку та інші речові докази. Група пересувалась на автомобілі «Шкода».

Цим підозрюваним інкримінують 19-ть епізодів.

За даними фактами слідчими відділами Київщини відкрито кримінальні провадження за ч.1, ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.