На Київщині затримали злочинні групи, які обкрадали банкомати
На території кількох областей
Првоохоронці затримали дві групи осіб, які підозрюються у вчиненні крадіжок з банкоматів і терміналів поповнення рахунку в Київській, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях.
Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Київській області, оперативники затримали двох чоловіків, які проникли до приміщення Любарської сільської ради на Київщині та пошкодили банкомат.
З автомобіля «Ауді», на якому пересувались підозрювані, вилучено обладнання, яке вони використовували для вчинення крадіжок з банкоматів.
Перевіряється причетність затриманих жителів Білої Церкви до скоєння аналогічних злочинів на території різних регіонів.
Крім того, міліціонери затримали трьох киян та жителя Черкаської області, підозрюваних у скоєнні низки крадіжок з терміналів поповнення рахунків.
Під час затримання правоохоронці вилучили в них маски з прорізами для очей, електронні пристрої для блокування аудіо-відеозв’язку та інші речові докази. Група пересувалась на автомобілі «Шкода».
Цим підозрюваним інкримінують 19-ть епізодів.
За даними фактами слідчими відділами Київщини відкрито кримінальні провадження за ч.1, ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.