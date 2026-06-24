Вчені виявили загублене підводне місто, яке не схоже на жодне з інших на Землі

Попри суворі умови навколишнього середовища, "Загублене місто" кишить життям.

Науковці, які досліджують дно океану, виявили таємничий підводний ландшафт, що не схожий на жодне інше місце на Землі. Він розташований на вершині підводної гори на захід від Середньоатлантичного хребта. Як пише Indian Defence Review, йдеться про так зване гідротермальне поле "Загублене місто", яке підноситься на висоту понад 700 метрів під поверхнею у вигляді нерівного масиву височенних карбонатних утворень.

"Вперше відкрите у 2000 році, це розлогі, схоже на інопланетне середовище, сьогодні визнається найдовговічнішою системою гідротермальних джерел у світі, що дає безпрецедентне уявлення про те, як могло зародитися життя в екстремальних умовах", - додають у публікації.

Позаземний ландшафт веж і димарів

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У ландшафті "Загубленого міста" переважають височенні моноліти та менші шпилі - від крихітних грибоподібних стосів до структур, що сягають близько 60 метрів у висоту.

"Ці кальцитові димарі примарно світяться блакитним світлом під променями дистанційно керованих апаратів, створюючи враження позаземного горизонту, застиглого в часі", - зазначає видання.

Як наголошують фахівці, системи гідротермальних джерел тут сильно відрізняються від типових "чорних димарів", оскільки вони виробляють у 100 разів більше водню та метану, виділяючи набагато менше тепла.

"Ця унікальна хімічна реакція дозволяє вуглеводням підтримувати різноманітні мікробіологічні спільноти навіть за відсутності кисню, утворюючи основу екосистеми, повністю незалежної від сонячного світла. Найвища з цих структур, названа "Посейдон", підноситься на понад 60 метрів і слугує символом як геологічної стійкості, так і біологічної життєздатності", - пояснюють у матеріалі.

Водночас дослідження Університету Вашингтона показують, що "Загублене місто" виробляє життєво необхідні хімічні речовини в обсягах, які не бачили у типових гідротермальних джерелах типу "чорні димарі".

"Вуглеводні, такі як метан і водень, що є будівельними блоками клітинного життя, утворюються безпосередньо в результаті взаємодії морської води з мантійними породами - процесу, відомого як серпентинізація, - а не з біологічних чи атмосферних джерел", - підкреслює Indian Defence Review.

Вчені з Вашингтонського університету пишуть, що ці рідини виробляють у 10-100 разів більше водню та вуглеводнів, ніж "чорні димарі", створюючи лужне середовище, в якому мікроорганізми можуть активно розвиватися.

"На відміну від кислих, багатих на залізо та сірку умов "чорних димарів", у гідротермальних джерелах "Загубленого міста" переважають майже чисті карбонати, що утворюють височенні структури та шпилі, які за розмірами значно перевершують типові гідротермальні системи", - зауважують у публікації.

Життя, що процвітає в екстремальних умовах

Попри суворі умови навколишнього середовища, "Загублене місто" кишить життям. У димоходах живуть равлики, ракоподібні, краби, креветки, морські їжаки та вугри, які харчуються вуглеводнями, що виділяються з гідротермальних джерел.

Водночас бактерії утворюють щільні килимки на поверхнях мінералів, створюючи мікрокосм життя, який витримує екстремальний тиск й температури, що досягають 40°C.

"Гідротермальні джерела цього родовища є надзвичайно стабільними порівняно з вулканічними "чорними димарями", які часто руйнуються через кілька десятиліть. Така довговічність дає змогу розвиватися складним екологічним мережам, що надає вченим унікальну можливість спостерігати за життям у екстремальних, ізольованих середовищах існування. Дослідники наголошують, що ці відкриття можуть допомогти нам зрозуміти, як життя може існувати в подібних екстремальних середовищах на інших планетах", - підсумували у матеріалі.

Інші дослідження вчених

Як писав УНІАН, вчені дослідили незвичний астероїд-"арахіс" та були здивовані його поведінкою. Вони виявили, що він обертається навколо двох осей, через що хитається під час руху Сонячною системою.

Також повідомлялось, що метеорит впав у фермерському містечку, а всередині був пил, старший за всю Сонячну систему. Зазначається, що у цій породі були мікроскопічні зерна зоряного пилу, найдавніші з яких утворилися близько 7 млрд років тому, задовго до появи Сонця.

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