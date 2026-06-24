Двостороння співпраця з США має повернутися до нормального стану, - Мелоні

Прем'єрка Італії додала, що не має наміру й надалі підігрівати конфлікт з Трампом.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні не хоче "продовжувати підігрівати конфлікт" з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє ANSA.

Мелоні запевнила, що не бачить "ризиків негативних наслідків", але уточнює, що "наша двостороння співпраця зі Сполученими Штатами має повернутися до нормального стану":

"Я не маю наміру й надалі підігрівати конфлікт. Вважаю, що наша двостороння співпраця зі Сполученими Штатами має повернутися до нормального стану; я також сказала про це вчора на засіданні Ради міністрів щодо майбутніх зустрічей".

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Видання додає, що за словами прем'єрки Італії, прямі нападки президента США "щиро вразили" її.

"Зовнішня політика Італії буде такою ж, як і протягом останніх 80 років: збереження міцних відносин між США та ЄС – це те, на чому ґрунтується сила Заходу", - заявила Мелоні.

За її словами, 2 липня "уряд буде присутній" на прийомі в посольстві США з нагоди Дня незалежності.

Видання зазначило, що Мелоні надіслала ще одне, більш дипломатичне повідомлення, підтверджуючи переконання, що Італія "має зробити свій внесок" у відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці".

"Це залежатиме від перебігу угоди між США та Іраном, за якою уряд стежить, очікуючи від Брюсселя "подробиць", щоб скористатися гнучкістю", - додала вона.

Сварка Трампа та Мелоні: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що Мелоні відреагувала на слова Трампа щодо того, що вона нібито благала його про спільне фото на саміті G7. Прем'єрка Італії додала, що була "ошелешена" словами президента. Під час заключної прес-конференції "Великої сімки" Мелоні заявила журналістам, що її стосунки з Трампом "залишилися незмінними". Прем'єрка назвала історію Трампа про те, що вона просила його разом сфотографуватися, "вигадкою" й наголосила, що ні вона, ні Італія ніколи не благають.

Також ми писали, що раніше Мелоні відреагувала на різкі заяви президента США Дональда Трампа на адресу Папи Римського. Понтифік розкритикував війну в Ірані та заявив, що вона підживлюється "манією всемогутності". Очільник Білого дому відреагував на ці слова, заявивши, що "не хоче бачити таку людину на чолі Католицької церкви". Після цього Мелоні заявила, що вважає висловлювання президента Трампа на адресу Святішого Отця неприйнятними. На її думку, "цілком справедливо та природно, що він закликає до миру та засуджує будь-які форми війни".

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