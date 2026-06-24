Вчені передбачили кінець світу: Земля може й не бути поглинута Сонцем

Довгі роки вважалося, що Сонце поглине Землю через п’ять мільярдів років.

Довгі роки вважалося, що приблизно через п’ять мільярдів років Сонце почне розширюватися і поглине нашу планету в процесі – саме так нібито й має статися кінець світу. Однак нове дослідження припускає, що все може бути інакше.

Вчені тепер вважають, що передсмертні конвульсії Сонця виштовхнуть Землю у відкритий космос, дозволивши їй дивом уникнути знищення, пише The Daily Mail. Марс теж уникне вогняної загибелі, кажуть вчені, – а ось Меркурію та Венері пощастить менше: дві найближчі до Сонця планети неминуче будуть ним поглинуті.

Головний автор дослідження Матс Ессельдерс, аспірант Левенського університету, пояснює, що доля Землі "залежить від тонкого балансу" між двома силами.

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Це "приливні" гравітаційні сили, які притягуватимуть Землю до Сонця, та зустрічний натиск потужних сонячних вітрів, породжених втратою маси Сонця в процесі розширення.

"Якщо переважатимуть приливні взаємодії – Земля буде поглинена Сонцем, – заявляє Ессельдерс. – Якщо переважатиме втрата маси Сонця – Земля вийде на орбіту, що перевищує радіус зірки".

Зірки, подібні до нашого Сонця, можуть залишатися стабільними лише доти, доки в них є постійний запас водню для спалювання як палива. Коли водню достатньо, колосальна сила гравітації врівноважується протилежним тиском ядерного синтезу в ядрі.

Але коли водень починає закінчуватися – наприкінці життя зірки – цей баланс порушується, і зірка починає стискатися.

Це стискання розігріває ядро до температури, при якій атоми гелію починають синтезуватися у вуглець, вивільняючи сплеск енергії, який запускає ядерний синтез у зовнішніх шарах – ті розширюються й охолоджуються.

Зірка, що розширюється, перетворюється на червоного гіганта, збільшуючись у розмірах від 100 до 1000 разів. Вчені не знають точно, наскільки великим стане Сонце, – але навіть якщо воно не вийде за межі нинішньої орбіти Землі, багато дослідників переконані, що наша доля вирішена.

Причина – явище, яке називається приливним розсіюванням, яке повільно тягне нашу планету вниз, до Сонця.

У міру розширення Сонця гравітаційне тяжіння Землі створить невеликий виступ або хвилю на поверхні світила – точно так само, як Місяць змушує земні океани здійматися припливами. Ця хвиля відставатиме від планети, немов гальмо на її орбіті, повільно поглинаючи її енергію та розсіюючи її у Сонці.

Ще зовсім недавно вчені припускали, що ці приливні сили переважать зустрічний натиск зоряного вітру, спричинений втратою сонячної маси, – і Земля буде поглинена. Однак Ессельдерс та його співавтори тепер стверджують, що це ґрунтувалося на недостатньо точному розумінні приливного розсіювання в зірках.

Використовуючи вдосконалені моделі, дослідники показали, що вплив цих приливних ефектів насправді значно менший, ніж вважалося раніше. Вони поєднали ці гравітаційні прогнози зі спостереженнями за втратою маси у сусідньої зірки L2 Puppis, яку називають "старим кузеном" Сонця.

Це дозволило вченим оцінити, скільки сонячного вітру наше Сонце може утворити під час перетворення на червоного гіганта. Зіставивши сили тяжіння та відштовхування в цьому протистоянні, дослідники тепер схиляються до думки, що Земля цілком може вижити.

Співавтор дослідження д-р Стефан Матіс із французького центру CEA Paris-Saclay каже: "Глибше розуміння фізики припливів та найсучасніші обмеження, які ми маємо щодо втрати маси, дозволяють нам стверджувати, що – за сучасного стану знань – Земля може віддалитися від Сонця, всупереч тому, що передбачалося раніше".

Проте дослідники застерігають: доля Землі, як і раніше, не визначена остаточно. Вони вказують, що межа між виживанням і вогняним знищенням надзвичайно залежить від тонкого балансу гравітаційного розсіювання та втрати маси.

У комп’ютерних симуляціях навіть невелика зміна цих оцінок була достатньою, щоб планета або впала в Сонце, або благополучно відлетіла у відкритий космос.

У своїй статті, опублікованій у журналі Astronomy & Astrophysics, дослідники попереджають: "З огляду на нинішню невизначеність у спостереженнях щодо швидкостей втрати маси на стадії AGB, остаточна доля Землі залишається невідомою".

Крім того, навіть якщо Земля й переживе початкову трансформацію, життя на планеті може проіснувати недовго.

Після перетворення на червоного гіганта Сонце поступово випалить залишки палива й стиснеться в надзвичайно щільну зірку, яку називають білим карликом. Не здатне більше до ядерного синтезу, воно буде повільно тьмяніти й остигати, а Земля перетвориться на замерзлу, позбавлену життя оболонку. Хороша новина: це відбудеться не раніше, ніж через сім-вісім мільярдів років.

Раніше УНІАН повідомляв, що у 2005 році зонд приземлився на Титані. Він надіслав фото крижаних каменів і досі залишається єдиним об’єктом людства на цьому супутнику. Більше ніхто туди не добирався.

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