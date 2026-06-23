Кремль звинуватив США у невиконанні 'домовленостей' Трампа та Путіна в Анкориджі, - Reuters

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що американська сторона не змогла виконати свою частину зобов'язань, а міністр закордонних справ Сергій Лавров припустив, що саміт міг бути лише американською тактичною хитрістю.

Російська Федерація офіційно звинуватила Сполучені Штати Америки у відмові від виконання домовленостей, які нібито були досягнуті між президентами Володимиром Путіним та Дональдом Трампом під час їхнього саміту на Алясці у серпні минулого року.

Як повідомляє агенція Reuters, протягом останніх трьох днів одразу троє високопосадовців РФ виступили з аналогічними синхронними заявами. Зокрема, помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що американська сторона не змогла виконати свою частину зобов'язань, а міністр закордонних справ Сергій Лавров припустив, що саміт міг бути лише американською тактичною хитрістю для переукомплектування та переозброєння Збройних сил України. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков також підтвердив факт відступу Вашингтона від фундаментальних угод, хоча й додав, що Москва планує продовжувати двосторонній діалог.

Різка зміна риторики Кремля, який раніше активно хвалив дипломатичні зусилля Дональда Трампа, відбувається на тлі серйозного тиску на російську армію та економіку. Останнім часом суттєво посилилися удари українських безпілотників глибоко всередині території Росії, включно з нещодавніми успішними атаками на московський нафтопереробний завод. Ба більше, під час нещодавнього саміту "Великої сімки" у Франції президент України Володимир Зеленський запевнив західних лідерів у зміні ходу війни на користь Києва.

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Російська сторона тривалий час апелювала до так званого "духу Анкориджа", сподіваючись, що Трамп підтримає ключову вимогу Москви щодо передачі під контроль РФ усієї території Донбасу в обмін на заморожування лінії фронту, проте офіційний Вашингтон ніколи не підтверджував існування подібних угод.

Заклики Путіна до миру

Зазначимо, Російська Федерація заявляє про нібито готовність до відновлення мирних переговорів, проте виключно на базі так званих "стамбульських домовленостей" 2022 року. Очільник Кремля Володимир Путін зазначив, що російська сторона не вбачає причин для відмови від цих положень.

Як підґрунтя для потенційного діалогу російський диктатор також згадав "принципи Стамбула й Анкориджа", поточні "реалії на землі" та ультимативні вимоги Міністерства закордонних справ РФ, озвучені у 2024 році. При цьому він знову повторив твердження про те, що припинення мирного процесу відбулося нібито з вини української сторони.

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