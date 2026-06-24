Сенат США закликав Трампа вивести війська, які беруть участь у війні проти Ірану, - CNN

Видання наголошує, що це стало серйозним докором Дональду Трампу та чітким сигналом про те, що війна не має підтримки в Конгресі.

Сенат США у вівторок, 23 червня, ухвалив резолюцію, в якій доручив президенту вивести військові сили з конфлікту з Іраном, повідомляє CNN.

Видання наголошує, що це стало серйозним докором Дональду Трампу та чітким сигналом про те, що війна не має підтримки в Конгресі.

Додається, що демократи неодноразово ініціювали голосування щодо обмеження воєнних повноважень Трампа як у Палаті представників, так і в Сенаті.

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"Ця кампанія протягом останніх тижнів поступово здобувала все більшу підтримку з боку Республіканської партії, що викликало гнів президента", - йдеться в статті.

За даними видання, за резолюцію проголосували 50 сенаторів, проти виступили 48. Оскільки документ є так званою узгодженою резолюцією, він не потребує підпису президента та формально не має сили закону. Водночас демократи у Палаті представників вважають, що резолюція має зобовʼязуючу силу.

Примітно, що представники адміністрації Трампа назвали голосування неважливим і пояснили його успіх лише відсутністю частини республіканців під час засідання.

Також у Білому заявили, що "немає жодних бойових дій, із зони яких можна було б вивести американські війська, оскільки бойові дії завершилися з припиненням вогню 7 квітня".

США та Іран: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Трампа, протягом 60 днів, доки діятиме режим перемир’я і доки США та Іран продовжуватимуть переговори щодо укладення остаточної мирної угоди, плата за прохід Ормузької протоки стягуватися не буде. Однак, винятком можуть слугувати випадки, коли США допомагатимуть країнам Близького Сходу пройти цей шлях у випадку, коли угоду не буде укладено. Очільник Білого дому додав, що ця плата буде братися з метою "відшкодування витрат у минулому, сьогоденні та майбутньому".

Також ми писали, що президент США пригрозив відновити атаки та вбити іранських чиновників, якщо вони не дотримаються своїх зобовʼязань. Трамп назвав іранців "розумними людьми", адже перемовники з боку США та Ірану працюють над тим, щоб укласти постійне перемир'я протягом наступних 60 днів. До цього Трамп заявляв, що якщо йому не сподобається, як Іран буде поводитися, США можуть повернутися до скидання бомб.

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