Збиття F-15 над Іраном: американський пілот бачив 'інопланетну медузу', - CNN

У США перевіряють свідчення збитого пілота про "рої" синхронних дронів Ірану, які можуть вказувати на новий рівень розвитку безпілотних систем.

Американський пілот винищувача F-15, якого збили над Іраном у квітні та згодом врятували спецпідрозділи, заявив, що перед катапультуванням спостерігав незвичну координацію іранських безпілотників у повітрі. За його словами, кілька дронів рухалися синхронно, утворюючи формацію, яка нагадувала "медузу". Про це повідомляє CNN із посиланням на чотири джерела, знайомі з деталями інциденту.

Пілот, який свідчив перед представниками американської розвідки під час брифінгу після інциденту, описав побачене як явище, що викликало дискусії в розвідувальному середовищі США.

"Кілька дронів з’єднані між собою та рухаються як один, а менші дрони розташовані під більшими, як ноги", – передало одне з джерел CNN. "Справжнє інопланетне лайно".

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Інше джерело зазначило, що льотчик описував ситуацію як "мінне поле дронів" у повітрі.

Розвідка США не має єдиної версії події

За даними співрозмовників, розслідування причин збиття F-15 триває. На початковому етапі розглядається версія, що саме групова робота безпілотників могла сприяти ураженню літака.

Водночас у розвідувальному співтоваристві США немає єдиної думки щодо того, наскільки точно пілот міг інтерпретувати побачене, зокрема через отриману під час аварії травму.

"Ви впевнені, що бачили те, що, як ви кажете, бачили?" – так, за словами одного з джерел, реагували співробітники розвідки під час допиту.

Фахівці зазначають, що описана пілотом поведінка може відповідати перспективним мережевим системам керування дронами "один до багатьох", які дозволяють координувати велику кількість апаратів одночасно.

"Загалом мережева структура дозволяє оператору керувати кількома дронами одночасно", – пояснюють джерела, знайомі з технологіями.

Експерти додають, що подібні системи потенційно можуть суттєво підвищити ефективність безпілотних атак і вже, ймовірно, розвиваються не лише в Ірані, а й у Росії та Китаї.

Рідкісний випадок втрати F-15 над Іраном

Нагадаємо, екіпаж збитого літака складався з двох осіб – пілота та офіцера систем озброєння. Обох згодом евакуювали в ході пошуково-рятувальної операції.

Пілота врятували за кілька годин після катапультування, тоді як другий член екіпажу переховувався в горах понад добу. Під час рятувальної операції також був збитий літак A-10, однак пілот зміг катапультуватися поза межами іранського повітряного простору.

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