'Вони мають покаятися': духовний радник Трампа зробив заяву про війну в Україні

Американський пастор не вірить в реальний мир, якщо Росія не заплатить за всі вчинені військові злочини в Україні.

США не можуть просто сидіти та дивитися, як росіяни вбивають цивільне населення в Україні, заявив американський пастор, духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс в інтерв'ю YouTube-каналу Насправді MAX.

На питання журналістки, що б Бернс порадив очільнику Білого дому щодо України, він перелічив три пункти:

США повинні бути впевненими, що Україна має весь необхідний арсенал зброї, який потрібний для протистояння російській агресії;

Слід тиснути на Європу, щоб бути впевненими в тому, що всі країни та НАТО перебувають на боці України. Бернс зазначив, що Україна не є членом Альянсу, але країни НАТО повинні розуміти, що Росія є їхнім ворогом. Він наголосив, що Україна наразі є єдиною військовою силою, яка стоїть між війною та миром в Європі;

Україна повинна мати надійні гарантії безпеки, щоб країни Європи та США були впевнені, що Росія ніколи знову не наважиться на напад.

"Це найважливіше й має бути вже зараз", - вважає духовний радник президента США.

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Також Бернс поділився, що не вірить в реальний мир, якщо Росія не визнає своєї провини.

"Вони мають покаятися на державному рівні. Поки ми не бачимо навіть натяку на це", - зауважив американський пастор.

Бернс вважає, що Росія має заплатити за всі вчинені військові злочини проти цивільних громадян України, дітей та військових.

Участь США в мирних переговорах між Україною та РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія звинуватила США у відмові виконати домовленості, досягнуті між очільником Кремля Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом на саміті в Анкориджі в серпні 2025 року. Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що американська сторона не змогла виконати свою частину зобов'язань. Більше того, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров припустив, що саміт міг бути лише американською тактичною хитрістю з метою переукомплектування та переозброєння Збройних Сил України.

Також ми писали, що FT, посилаючись на два джерела, обізнані про закриті переговори на минулому саміті "Великої сімки", розповіло, що Трамп був захоплений нещодавньою кампанією України щодо нанесення ударів по цілях на території Росії. За словами високопоставлених українських чиновників, результативні удари України підштовхнули Трампа до того, щоб він зважився посилити санкції щодо російського енергетичного сектору. Окрім цього, є ознаки того, що президент США стає більш схильним до надання активнішої підтримки Україні. У виданні нагадали, що Трамп часто змінює свою думку щодо того, як розвивається російсько-українська війна.

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