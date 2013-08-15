Чоловік, який не міг сплатити кредит, спалив авто, що належало банку

Роздільнянські правоохоронці за підозрою у вчиненні підпалу затримали 27-річного жителя міста Роздільна. Чоловік, щоб поквитатися з комерційним банком, якому не в змозі сплатити кредит, підпалив автівку, що знаходилася під реалізацією банку.

Як повідомили УНІАН у Роздільнянському РВ ГУ МВС України в Одеській області, днями до чергової частини Роздільнянського райвідділу міліції надійшло повідомлення від чергового МНС, що біля приміщення одного з відділень банку в місті Роздільна сталося загоряння легкового автомобіля.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група райвідділу та підрозділ МНС. Рятівникам швидко вдалося ліквідувати пожежу, проте задні колеса транспортного засобу та відділення багажнику вигоріли повністю і частково згоріли сидіння автомобіля.

Оглядом місця події співробітники міліції встановили, що причина загоряння автівки - підпал. В ході проведення слідчих дій правоохоронці з’ясували, що даний транспортний засіб марки «Деу» належить комерційному банку та знаходиться під реалізацією в кредит.

Переглянувши відеозапис із камер відеоспостереження банку, правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного та протягом трьох годин його було затримано. На допиті чоловік розповів, що в нього є велика заборгованість по кредиту в цьому банку, а на його погашення грошей катастрофічно не вистачає. Тож, таким чином він вирішив хоч якось нашкодити банку.

Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до десяти років згідно ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.