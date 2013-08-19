Біля Київради сталась невелика сутичка - міліція
11:40, 19 серпня 2013Кримінал
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Під час мітингу
Біля Київради під час мітингу відбулась невелика сутичка.
Як повідомили УНІАН у столичній міліції, під час сутички, яка сталась наприкінці акції протесту, відбувались одночасно брифінги народних депутатів і представників профспілок. У зв’язку з цим, щоб не допустити сутичок, представники міліції роз’єднали мітингуючих.
Як сказав журналістам прес-секретар київської міліції Ігор Михалко, правоохоронці діяли у межах своїх повноважень.
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