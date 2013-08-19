Біля Київради сталась невелика сутичка - міліція

Біля Київради під час мітингу відбулась невелика сутичка.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, під час сутички, яка сталась наприкінці акції протесту, відбувались одночасно брифінги народних депутатів і представників профспілок. У зв’язку з цим, щоб не допустити сутичок, представники міліції роз’єднали мітингуючих.

Як сказав журналістам прес-секретар київської міліції Ігор Михалко, правоохоронці діяли у межах своїх повноважень.