В Ізраїлі люди не тікають з-під домашнього арешту
В Ізраїлі люди не позбуваються електронних браслетів, оскільки розуміють наслідки таких дій. Про це заявила заступник міністра внутрішніх справ Ізраїлю Фаїна Кіршенбаум, коментуючи втечу Петра Мельника, який при цьому зняв електронні браслети ізраїльського виробництва
В Ізраїлі люди, які перебувають під домашнім арештом, не тікають і не позбуваються електронних браслетів, оскільки розуміють наслідки таких дій.
Про це на прес-конференції в УНІАН заявила заступник міністра внутрішніх справ Ізраїлю Фаїна Кіршенбаум, коментуючи ситуацію із втечею екс-ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника з-під домашнього арешту, який при цьому зняв електронні браслети ізраїльського виробництва.
За словами Кіршенбаум, в Ізраїлі електронні браслети видають тим людям, щодо яких відсутні будь-які перестороги з приводу того, що вони втечуть.
“Це ті люди, які розуміють, що знаходяться під арештом, але замість того, щоб бути у в`язницях, вони надають перевагу домашньому арешту. Ці люди в Ізраїлі проходять низку перевірок психологічних, які підтверджуть, що людина розуміє, що якщо вона порушить умови отримання електронного браслету і потрапить до в`язниці, то залишиться там”, - сказала заступник міністра.
На її переконання, правильне використання електронних браслетів вирішує проблему.
За словами Кіршенбаум, в Ізраїлі близько 1800 осіб перебувають під домашнім арештом.
“Це скорочує витрати держави на утримання таких ув`язнених, і люди в нас не тікають, оскільки зацікавлені самі бути під домашнім арештом. У нас це дуже позитивно використовується. Як це працює у вас, я не знаю”, - резюмувала заступник міністра внутрішніх справ Ізраїлю.
Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.
1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.
7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.
9 серпня зранку слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.
Однак стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.
12 серпня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу стосовно Мельника з домашнього арешту на затримання.
14 серпня його було оголошено у міжнародний розшук.