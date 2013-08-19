В Ізраїлі люди не тікають з-під домашнього арешту

В Ізраїлі люди, які перебувають під домашнім арештом, не тікають і не позбуваються електронних браслетів, оскільки розуміють наслідки таких дій.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявила заступник міністра внутрішніх справ Ізраїлю Фаїна Кіршенбаум, коментуючи ситуацію із втечею екс-ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника з-під домашнього арешту, який при цьому зняв електронні браслети ізраїльського виробництва.

За словами Кіршенбаум, в Ізраїлі електронні браслети видають тим людям, щодо яких відсутні будь-які перестороги з приводу того, що вони втечуть.

“Це ті люди, які розуміють, що знаходяться під арештом, але замість того, щоб бути у в`язницях, вони надають перевагу домашньому арешту. Ці люди в Ізраїлі проходять низку перевірок психологічних, які підтверджуть, що людина розуміє, що якщо вона порушить умови отримання електронного браслету і потрапить до в`язниці, то залишиться там”, - сказала заступник міністра.

На її переконання, правильне використання електронних браслетів вирішує проблему.

За словами Кіршенбаум, в Ізраїлі близько 1800 осіб перебувають під домашнім арештом.

“Це скорочує витрати держави на утримання таких ув`язнених, і люди в нас не тікають, оскільки зацікавлені самі бути під домашнім арештом. У нас це дуже позитивно використовується. Як це працює у вас, я не знаю”, - резюмувала заступник міністра внутрішніх справ Ізраїлю.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.

7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня зранку слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.

Однак стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

12 серпня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу стосовно Мельника з домашнього арешту на затримання.

14 серпня його було оголошено у міжнародний розшук.