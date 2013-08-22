Працівників «НПК Галичина» підозрюють у привласненні нафти

Правоохоронці Львівської області проводять досудове розслідування за фактом привласнення майже 23 тис. тонн сирої нафти працівниками ВАТ «НПК Галичина».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 382 (невиконання судового рішення).

Встановлено, що згідно з угодою про переробку сирої нафти, укладеною з ВАТ «НПК Галичина», одне з товариств поставило понад 22,900 тис. тонн сирої нафти. Проте після проведення переробки давальницької сировини, як зазначають в міліції, службові особи ВАТ «НПК Галичина» готовий нафтопродукт замовнику не повернули, а привласнили.

Окрім цього, службові особи ВАТ «НПК Галичина» умисно не виконали рішення Господарського суду Львівської області від 9 липня 2002 року, яке набрало законної сили.

У межах розслідування вказаного провадження слідчі органів внутрішніх справ провели 21 серпня низку обшуків, у т.ч. приміщень, території та транспортних засобів, розташованих у межах виробничих потужностей ВАТ «НПК Галичина», де може знаходиться майно Товариства.

Досудове слідство триває.