В Україні міліціонери запалили свічки в пам'ять про загиблих колег
Масштабна акція «Запали свічку пам'яті» за роки незалежності країни пройшла вперше. Фоторепортаж.
Масштабна акція «Запали свічку пам'яті» за роки незалежності країни пройшла вперше.
Вона відбулася 22 серпня, у День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків.
О 10 годині ранку в кожному районному та міському відділі внутрішніх справ працівники запалили свічки, а також вшанували пам'ять загиблих колег хвилиною мовчання.
Нагадаємо, за роки незалежності України при виконанні службових обов'язків загинули 1016 працівників міліції, а 7536 правоохоронців отримали поранення.
Зборівський райвідділ міліції УМВС України в Тернопільській області
Лозівський райвідділ міліції ГУМВС України в Харківській області
Голопристанський райвідділ міліції УМВС України в Херсонській області
Олександрійський райвідділ міліції УМВС України в Кіровоградській області
Цюрюпинський райвідділ міліції УМВС України в Херсонській області
Радомишльський райвідділ міліції УМВС України в Житомирській області
Харківське міськуправління міліції
Маловисківський райвідділ міліції УМВС України в Кіровоградській області