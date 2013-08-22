В Україні міліціонери запалили свічки в пам'ять про загиблих колег

14:17, 22 серпня 2013
Кримінал
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Масштабна акція «Запали свічку пам'яті» за роки незалежності країни пройшла вперше. Фоторепортаж.

Масштабна акція «Запали свічку пам'яті» за роки незалежності країни пройшла вперше.

Вона відбулася 22 серпня, у День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків.
О 10 годині ранку в кожному районному та міському відділі внутрішніх справ працівники запалили свічки, а також вшанували пам'ять загиблих колег хвилиною мовчання.

Нагадаємо, за роки незалежності України при виконанні службових обов'язків загинули 1016 працівників міліції, а 7536 правоохоронців отримали поранення.


Зборівський райвідділ міліції УМВС України в Тернопільській області


Лозівський райвідділ міліції ГУМВС України в Харківській області


Голопристанський райвідділ міліції УМВС України в Херсонській області


Олександрійський райвідділ міліції УМВС України в Кіровоградській області


Цюрюпинський райвідділ міліції УМВС України в Херсонській області


Радомишльський райвідділ міліції УМВС України в Житомирській області


Харківське міськуправління міліції


Маловисківський райвідділ міліції УМВС України в Кіровоградській області

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