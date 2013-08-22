В Україні міліціонери запалили свічки в пам'ять про загиблих колег

Масштабна акція «Запали свічку пам'яті» за роки незалежності країни пройшла вперше.

Вона відбулася 22 серпня, у День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків.

О 10 годині ранку в кожному районному та міському відділі внутрішніх справ працівники запалили свічки, а також вшанували пам'ять загиблих колег хвилиною мовчання.

Нагадаємо, за роки незалежності України при виконанні службових обов'язків загинули 1016 працівників міліції, а 7536 правоохоронців отримали поранення.



Зборівський райвідділ міліції УМВС України в Тернопільській області



Лозівський райвідділ міліції ГУМВС України в Харківській області



Голопристанський райвідділ міліції УМВС України в Херсонській області



Олександрійський райвідділ міліції УМВС України в Кіровоградській області



Цюрюпинський райвідділ міліції УМВС України в Херсонській області



Радомишльський райвідділ міліції УМВС України в Житомирській області



Харківське міськуправління міліції