На кордоні затримали 22 тонни радіоактивного металобрухту

На українсько-білоруському кордоні затримано понад 22 тонни металобрухту з підвищеним радіаційним фоном.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, під час оформлення та перевірки вантажного автомобіля «Вольво», який прямував через пункт пропуску «Доманове» з Білорусі, спрацював комплекс радіаційного контролю «Янтар».

Водій, громадянин України, перевозив вантажівкою понад 22 тонни мідного лому.

За результатами додаткового обстеження автомобіля спільно зі співробітником екологічного контролю було встановлено, що радіаційний фон перевищує норму допустимого рівня гамма-випромінювання і становить 0,84 мкЗв/год (при нормі 0,30 мкЗв/год).

Вантаж був заборонений до ввезення на територію України та повернутий до Білорусі.