ДАІ хоче повернути систему накопичення водіями штрафних балів

У Державтоінспекції вважають, що до закону про відповідальність за порушення правил дорожнього руху (ПДР) необхідно повернути систему перездачі іспитів і повторного одержання прав, що існувала в СРСР.

Про це начальник Центру безпеки дорожнього руху ДАІ МВС України Сергій Будник заявив 11 вересня на круглому столі в газеті "Комсомольская правда в Украине".

За його словами, після ухвалення в 2008 році нових ПДР повторність складання іспитів на відновлення прав управляти транспортним засобом залишилася тільки за створення аварійної ситуації та їзду в нетверезому стані.

«Було доручення підготувати закон про нарахування штрафних балів. Такий закон було розроблено і внесено до Верховної Ради, але, на жаль, чомусь було відхилено народними депутатами. І сьогодні у нас складається ситуація, що водії по 50 разів порушують, платять штраф і ніякої відповідальності не несуть. Тому питання введення штрафних балів вимагає врегулювання, для того щоб людина відчувала відповідальність», - сказав Будник.