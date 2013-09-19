У Львові голову РДА та його заступника затримали на хабарі

Голову Залізничної районної адміністрації міста Львова та його заступника 18 вересня було затримано під час отримання хабара.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Львівської області Мар‘яна Гайовська.

Як зазначила Мар‘яна Гайовська, посадовці РДА підозрюються в отриманні хабара, у розмірі 24 тисячі гривень, який вимагали від приватного підприємця за підписання акту виконання будівельно-ремонтних робіт.

Відкрито кримінальне провадження. На даний час готуються документи в суд про обрання міри запобіжного заходу щодо отриманих чиновників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, «18 вересня міський голова Львова Андрій Садовий за фактом проведення слідчих дій щодо голови Залізничної районної адміністрації Мирона Тереха та заступника голови Залізничної районної адміністрації Андрія Єсипа підписав розпорядження про їх відсторонення від виконання службових обов’язків. Обов’язки Голови Залізничної районної адміністрації покладено на голову Галицької районної адміністрації Ірину Чілімову».