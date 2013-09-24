У Дніпропетровську вчинено напад на приймальню нардепа

Слідчий відділ Бабушкінського райвідділу міліції Дніпропетровська відкрив кримінальне провадження щодо нападу на приймальню народного депутата від партії «Батьківщина» Андрія Павелка.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України в Дніпропетровській області.

У повідомленні зазначається відомості про провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна». Санкцією статті передбачено покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв УНІАН, невідомі ввечері у неділю, 22 вересня, напали на приймальню народного депутата від «Батьківщини» Павелка у Дніпропетровську.

За даними прес-служби депутата, зловмисники розбили одну та пошкодили іншу вивіску на будівлі громадської приймальні народного депутата, що знаходиться у центрі міста.