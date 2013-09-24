У Києві відбудеться виставка зброї

Столична Державтоінспекція просить водіїв не паркувати автотранспорт поблизу Міжнародного виставкового центру на Броварському проспекті, де з 25 по 28 вересня відбудеться Х міжнародна спеціалізована виставка засобів захисту, озброєння та спеціальної техніки «Зброя та безпека - 2013».

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ міста Києва.

Як ідеться у повідомленні, відвідувачі виставки зможуть ознайомитися зі зразками бойової, мисливської, спортивної зброї, боєприпасів, оптики та аксесуарів, поліцейської і військової техніки, обмундируванням, обладнанням для прикордонного і митного контролю, засобами зв`язку, засобами забезпечення охорони тощо.

Аби забезпечити вільне пересування відвідувачів виставки та запобігти виникненню дорожньо-транспортних пригод під час заходу, ДАІ звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 7.00 не паркувати автотранспорт на проїжджій частині біля МВЦ і на тротуарах вулиці Микільсько-Слобідської та Броварського проспекту.