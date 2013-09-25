У Дніпропетровську мажор влаштував криваву аварію. Відео

У Дніпропетровську водій на Audi А-8 із кримськими номерами на високій швидкості потрапив в аварію. Камера відеоспостереження зафіксувала момент ДТП. Так, від удару таксі, яке стало учасником зіткнення, відлетіло на 100 метрів і зупинилося, вдарившись в стовп.

За життя таксиста медики "швидкої" боролися майже годину, але травми були несумісні з життям.

Винуватець аварії та двоє його пасажирів залишилися неушкодженими. Свідки ДТП стверджують, уся компанія була напідпитку. При цьому правоохоронці кажуть, що особу водія Audi встановили, проте інформацію про нього не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.

Тим часом, у соцмережах з'явилась інформація, що, начебто, Audi з такими ж номерами часто бачили біля прокуратури Криму. У свою чергу, за кермом був її співробітник, син одного з колишніх прокурорів автономії.

Натомість у кримській прокуратурі спростували, що хтось із її співробітників був учасником цієї пригоди.

ТСН