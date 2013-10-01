В Одесі затримали „домушника” в якого вилучили сотні відмичок

Одеські правоохоронці затримали громадянина, підозрюваного у скоєнні ряду квартирних крадіжок. У квартирі, яку орендував затриманий, було виявлено та вилучено близько тисячі різних предметів, за допомогою яких можна проникнути в будь-яку квартиру.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, такої кількості різноманітних пристосувань для відкриття замків, вилучених у однієї людини, не пригадують навіть бувалі співробітники карного розшуку.

У ході санкціонованого обшуку в квартирі, яку орендував затриманий, було виявлено та вилучено близько тисячі різних предметів, за допомогою яких можна проникнути в будь-яку квартиру. Частина інструментів виготовлена самим підозрюваним, частина - фабричного виробництва. Тут різноманітні відмички, заготовки для ключів, помповий пристрій для відкриття дверей, мініатюрний мікроскоп, за допомогою якого можна розглянути замок з середини.

Зловмисник - 29-річний житель ближнього зарубіжжя - заздалегідь готувався до скоєння крадіжок. Підбирав квартири, у яких стоять дорогі двері, та креслив схему житла. При цьому складність замку для нього значення не мала. Він вивчав його спочатку візуально, потім купував подібний замок, виготовляв відмички і вчився його відкривати. Спостерігав за мешканцями квартир, щоб бути впевненим, що під час скоєння крадіжки його ніхто не потривожить.

Здобиччю зловмисника ставали найрізноманітніші предмети: золоті та срібні вироби, гроші, посуд, сувеніри, а також брендові аксесуари. Серед вилученого - навіть нагороди, отримані в роки Великої Вітчизняної війни.

„Судячи з усього, злочинний стаж підозрюваного вельми солідний: у себе на батьківщині він знаходився в розшуку за скоєння низки злочинів, саме тому і переїхав до Одеси, продовживши злочинний промисел в Україні”, - зазначається у повідомленні.

Стосовно затриманого слідчим відділом Одеського міського управління міліції розпочато кримінальне провадження згідно ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За даний вид правопорушень передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.