У Тернополі двоє товаришів викрали 15 велосипедів

У Тернополі правоохоронці затримали жителя Рівного, який разом з товаришем займався викраденням велосипедів.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків, уже доведено, що рівненчани менш як за місяць викрали 15 велосипедів.

Крали велосипеди уночі з під’їздів, не обладнаних замками. З допомогою спеціального обладнання зловмисники розрізали металеві троси, якими були примкнуті велосипеди, після чого ховали крадене в посадках. Вранці відвозили дорогі велосипеди на ринок, де продавали їх за 300-400 грн.

Цього тижня одного із злодіїв правоохоронці затримали під час продажу велосипеда, особа другого встановлена, зараз його розшукують, оскільки в кімнату готелю, яку винаймали чоловіки, він не повернувся.

Відкрито кримінальне провадження, з’ясовується причетність затриманого до інших крадіжок.

Встановлено, що обидва зловмисники раніше були неодноразово судимі.

Знайдені велосипеди міліціонери обіцяють повернути їх власникам одразу після завершення слідчих дій.