На Кіровоградщині мати шести дітей попалася на шахрайстві

На Кіровоградщині громадяни допомогли міліції затримати шахраїв "на гарячому".

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 34-річна жителька Черкаської області, мати шістьох дітей, разом з малознайомим чоловіком зі свого села підозрюється у тому, що намагалася вкрасти заощадження у 70-річної бабусі.

Пригода сталася у Новоархангельському районі. Увечері до садиби одинокої пенсіонерки під’їхав автомобіль, з якого вийшли чоловік та жінка. Чемні подорожні попросили у господині дозволу увійти до двору, а коли його отримали, незнайомка відразу почала пояснювати мету свого візиту.

З її слів бабуся довідалася про «сімейний бізнес», який полягав у виготовленні пухових перин та подушок. Розповівши гості про те, що домашню птицю в господарстві вона не тримає, жінка почала придивлятися за дверима своєї хати. Обачність виявилася не зайвою. Несподівано з будівлі вибіг напарник кмітливої «заготівельниці».

Не розгубившись, пенсіонерка почала голосно кликати на допомогу. 50-річний сусід прибув якраз вчасно та схопив злодія за верхній одяг. Намагаючись втекти, зловмисник спробував «вислизнути» з власної куртки. У результаті недолугих рухів з кишені чоловіка випали і розсипалися на ганку щойно викрадені у бабусі дві тисячі гривень.

Щодо його спільниці, то жінка і не намагалася виправдовувати власний вчинок. Вона відразу розповіла працівникам міліції про своє каяття і про шістьох дітей, які чекають її вдома.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

