На сайті МВС з’явилася рубрика – «Допомога громадянам»

Відтепер кваліфіковані поради від фахівців за найбільш типовими ситуаціями об’єднані у новій рубриці «Допомога громадянам» на офіційному сайті МВС.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За словами начальника управління зв’язків з громадськістю МВС України Сергія Бурлакова, довідкові матеріали в рубриці підготовлені таким чином, аби максимально спростити пошук необхідної інформації тим громадянам, які опинилися у складних ситуаціях.

«Безумовно, лихо може статися з кожним, тож можуть виникнути елементарна безпорадність та розгубленість. Можливо, ці поради стануть для когось своєрідною «першою невідкладною допомогою», – зазначає керівник прес-служби МВС.

Матеріали рубрики класифіковані за такими найбільш типовими ситуаціями: як подати звернення до міліції, як діяти в екстрених випадках, не стати жертвою грабіжників або шахраїв тощо.

Крім того, в рубриці вказані телефонні номери «гарячої лінії» МВС України, що працюють в цілодобовому режимі.