Захарченко відбув з робочим візитом до Люксембургу

Міністр внутрішніх справ України вперше візьме участь у засіданні міністрів юстиції та внутрішніх справ, яке відбудеться у форматі «ЄС – країни-учасниці політики «Східного партнерства» у Люксембурзі, 7-8 жовтня 2013 року.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У міліції кажуть,що подібний захід організовується вперше за ініціативи Євросоюзу.

«У рамках зустрічі планують обговорити питань спільного співробітництва у сфері юстиції та внутрішніх справ, протидії корупції, боротьби з організованою та міжнародною злочинністю, кіберзлочинністю, а також питання щодо міграційних процесів», – наголошують в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.