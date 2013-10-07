На Вінниччині затримано групу з п’яти наркоторговців

У Чечельницькому районі Вінницької області на минулому тижні затримано групу з п’яти осіб, які займались вирощуванням, виробництвом та збутом наркотиків на території трьох областей.

Про це повідомляє сектор зв’язків із громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За оперативним повідомленням, працівники міліції декілька місяців документували діяльність злочинної групи, до складу якої входило п’ятеро осіб.

Злочинці збували наркотики на території Вінниччини, Київської та Одеської областей.

У членів групи були розподілені обов’язки – троє з них займалися вирощенням, виготовленням та збутом наркотичних речовин, двоє – охороняли посіви.

Працівники міліції у вересні провели дві оперативні закупівлі наркотиків. При затриманні один із них намагався втекти від оперативників на автомобілі, але після попереджувального пострілу у повітря, був затриманий.

Одночасно затримували й інших учасників злочинної групи. Один із наркоторговців, озброєний рушницею, погрожував зброєю, але й він був затриманий.

Усі наркоторговці проживали на території Чечельницького району. 44-річний організатор злочинної групи раніше відбував покарання в місцях позбавлення волі за торгівлю наркотиками. Він та троє спільників біля своїх помешкань вирощували коноплю з сортового насіння. За кожною рослиною був дбайливий догляд – зроблено систему поливу, рослини підживлювали, обробляли ґрунт - рослини коноплі виросли триметрової висоти.

Будинки організатора та його помічника були обладнані системою відеоспостереження, аби ніхто із сторонніх осіб не пройшов на територію.

Під час проведення обшуків працівники міліції виявили 130 культивованих рослин коноплі, вилучили понад 15 кг висушеної готової до вживання марихуани. За цінами чорного ринку, така кількість наркотиків коштувала близько 300 тисяч гривень.

Крім того, у торговців наркотиками вилучили прес для приготування марихуани, дві незареєстровані мисливські рушниці, які використовувалися для охорони наркопосівів, а також 3 іномарки та одну вантажівку.

Наразі підозрювані перебувають під арештом. Відкрито ряд кримінальних проваджень відповідно до ч. 2,3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 2 ст. 310 (незаконний посів конопель) та ст. 129 (погроза вбивством) КК України.

Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.