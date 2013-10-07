Мін‘юст заявляє про повне відновлення роботи всіх реєстрів
16:30, 07 жовтня 2013Кримінал
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Витоку інформації не відбулося
Станом на 14.00 7 жовтня створено всі умови й технічні можливості для відновлення роботи всіх єдиних і державних реєстрів, повідомляє Міністерство юстиції України.
Згідно з повідомленням, Служба безпеки України за результатами проведеної перевірки підтвердила повноту й цілісність усіх реєстрів. Мін‘юст також стверджує, що витоку інформації з персональними даними громадян України не відбулося.
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