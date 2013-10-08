У Полтаві невідомий підпалив авто депутата

У Полтаві невідомий підпалив автомобіль Infiniti FX депутата місцевої ради Ігоря Лебедика. Надзвичайна ситуація сталася біля офісу на вул. Жовтневій, 77- а.

За словами постраждалого, відеокамери спостереження зафіксували, як до автомобіля підійшов невідомий чоловік, облив Infiniti FX горючою рідиною, підпалив і швидко зник.

У результаті підпалу іномарка сильно постраждала, але не вибухнуло. На щастя ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що в Житомирі підірвали джип депутата. Депутат Житомирської міськради пов'язує цей випадок з власною політичною, а також професійною діяльністю.

ТСН