У Рівному молодик вбив жінку і травмував чоловіка

У Рівному правоохоронці за годину встановили особу зловмисника, який смертельно поранив жінку та наніс тілесні ушкодження чоловіку.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, двоє мешканок села Крилів Дубенського району приїхали у Рівне до своїх знайомих. Компанія якраз розпивала алкогольні напої на літньому майданчику поблизу одного із кафе на вулиці Коновальця, коли до них підійшов чоловік.

Між ними виникла суперечка, яка згодом переросла у бійку, під час якої незнайомець дістав ніж та поранив 38-річну жінку, яка від отриманих тілесних ушкоджень померла у лікарні. Крім того, поранення у верхню частину ноги отримав і її 39-річний товариш.

«Працівники міліції затримали 26-річного чоловіка біля під’їзду, коли він повертався додому. За частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) відкрито кримінальне провадження. Зловмисник затриманий та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Рівненського міськвідділу», – зазначив на місці події начальник УМВС України в Рівненській області генерал-майор міліції Василь Лазутко.