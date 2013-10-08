У МВС привітали юристів з професійним святом
Вітав їх Сергій Лекарь
На честь Дня юриста України у міністерстві внутрішніх справ кращі працівники-юристи отримали державні та відомчі нагороди. Від імені міністра внутрішніх справ та Колегії МВС юристів правоохоронного відомства привітав заступник міністра внутрішніх справ України – керівник апарату Сергій Лекарь.
Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю. МВС України.
«Приємно відзначити, що сьогодні зібралися ті, хто з року в рік відважно несе службу, виконує юридичні функції та забезпечує організацію роботи згідно чинного законодавства на високому рівні», – звернуся до присутніх Сергій Лекарь.
За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету, забезпечення прав і свобод громадян, зразкове виконання службових обов’язків а також з нагоди Дня юриста кращі працівники отримали Почесні грамоти Кабінету Міністрів України, міністерства внутрішніх справ, подяки. Декому з них позачергово присвоєні спеціальні звання.
Сергій Лекарь побажав працівникам-юристам міцного здоров’я, злагоди у сімейному житті та всього найкращого.
Фото: МВС України