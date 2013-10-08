У МВС привітали юристів з професійним святом

На честь Дня юриста України у міністерстві внутрішніх справ кращі працівники-юристи отримали державні та відомчі нагороди. Від імені міністра внутрішніх справ та Колегії МВС юристів правоохоронного відомства привітав заступник міністра внутрішніх справ України – керівник апарату Сергій Лекарь.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю. МВС України.

«Приємно відзначити, що сьогодні зібралися ті, хто з року в рік відважно несе службу, виконує юридичні функції та забезпечує організацію роботи згідно чинного законодавства на високому рівні», – звернуся до присутніх Сергій Лекарь.

За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету, забезпечення прав і свобод громадян, зразкове виконання службових обов’язків а також з нагоди Дня юриста кращі працівники отримали Почесні грамоти Кабінету Міністрів України, міністерства внутрішніх справ, подяки. Декому з них позачергово присвоєні спеціальні звання.

Сергій Лекарь побажав працівникам-юристам міцного здоров’я, злагоди у сімейному житті та всього найкращого.