На Чернігівщині міліція затримала продавця вибухівки

У Чернігівщині оперативники Ніжинського міськвідділу міліції спільно з працівниками Служби безпеки України затримали чоловіка, який продав кілограм тротилу.



Тротил/Фото: МВС України

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, чоловік на місці боїв часів Другої Світової війни розкопував боєприпаси, з яких добував вибухівку. Через деякий час копач вирішив продати вибухівку.

Під час оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження працівники сектору карного розшуку Ніжинського міськвідділу міліції спільно з працівниками управління СБУ було проведено ряд оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, спрямованих на висвітлення і документування протиправної діяльності громадянина.

Оперативники задокументували два факти продажу тротилу загальною вагою близько одного кілограму. Громадянин був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка було виявлено та вилучено предмет, схожий на протипіхотну міну часів Другої Світової війни, два пістолети та рушницю калібру 4,5мм, набої калібру 5,6мм та 400-грамову тротилову шашку.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв) - карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.