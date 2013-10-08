ГПУ просять відреагувати на продаж настоянок під виглядом ліків

Народні депутати України Роман Ілик та Микола Томенко закликають генерального прокурора та Президента України відреагувати на продаж горілчаних виробів під виглядом ліків. Водночас, Міністерство охорони здоров’я заявляє про законність продажу «харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу у Верховній Раді України депутати наголосили, що в аптеках, а також у відділеннях «Укрпошти» українцям пропонують оздоровлюватися за допомогою спеціальних лікувальних дієтичних засобів – настоянок.

За словами першого заступника голови парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ілика, експерти встановили, що вміст шкідливих речовин у цих „цілющих настоянках” значно перевищує допустимі норми.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Томенко зазначив, що під документами, які дозволяють продаж таких виробів, стоїть підпис першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Качура, керівників податкової та санепідемслужби.

«Якщо у нас діабет, поганий обмін речовин і взагалі, якщо ми погано себе почуваємо, то треба пити настоянку 35 градусів з хріном чи з медом», - сказав Томенко.

„В аптеках стоять черги за цими напоями, їх просто змітають з полиць. Громадські активісти у регіонах, зокрема на Львівщині, зверталися з цього питання до відповідних структур, але жодної реакції не було”, - наголосив Томенко.

Водночас, за його словами, податкова каже, що акцизи платити не потрібно. “Очевидно, їм уже заплатили. Акцизи не треба платити у бюджет, якщо продавати ось таке пійло”, - сказав депутат.

Крім того, відзначив він, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення пояснює, що нічого не може зробити, тому “на всіх каналах можна пускати пряму рекламу, яка сьогодні і йде”.

«Відбулася дуже проста штука: продумана афера, як не платити акциз, не платити податки, обійти закон про рекламу, і в кіосках «Укрпошти», в аптеках і супермаркетах продавати горілку, яка отримала статус дієтичного напою для лікування», - сказав Томенко.

«Ми звертаємося в Генеральну прокуратуру щодо ухиляння від сплати податків осіб, які прокручують цю аферу, до Президента - щоб провів виховну роботу з МОЗ», - наголосив Томенко.

Водночас, прес-служба Міністерства охорони здоров’я України оприлюднила «Роз’яснення інформації щодо реклами до харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання».

Зокрема, у переданому УНІАН повідомленні МОЗ зазначається, що у деяких засобах масової інформації з’явилась інформація про те, що Міністерство охорони здоров’я України рекомендує українським громадянам споживати спиртові настоянки. З огляду на це повідомляємо наступне. «Продукція ТМ «Цілющий» (настоянки «З хріном», «З прополісом та медом», «З лимонником та зеленим чаєм», «З женшенем», «З перцем та медом», виробництва ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор», Україна), віднесена до категорії харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання та внесена до державного реєстру відповідно до Порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1023 «Про реалізацію статті 28 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів». Згідно з висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/105013 від 26.10.2012, харчові продукти для спеціального дієтичного споживання – настоянки ТМ «Цілющий» виготовлені згідно ТУ У 15.8-36702251-001:2011 та відповідають встановленим медичним критеріям безпеки і можуть бути реалізовані у заявленій сфері застосування (через спеціалізовані магазини і відділи, аптечну мережу та за прямими замовленнями)».

Водночас, зазначають в МОЗ, «з метою дотримання вимог статті 39 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», Міністерство охорони здоров’я України розглянуло та погодило виключно текст реклами до настоянок ТМ «Цілющий», у якому, у тому числі, зазначено, що така продукція не є лікарським засобом, перед застосуванням потребує консультації лікаря та може реалізуватись лише в аптеках та спеціалізованих відділах торговельних мереж».

У прес-службі міністерства наголошують, що «погоджений МОЗ України текст реклами може бути використаний для рекламування зазначеної продукції при дотриманні законодавства про безпечність та якість харчових продуктів та про рекламу».

При цьому у МОЗ зазначають, що «питання здійснення контролю за додержанням законодавства про рекламу не відноситься до повноважень міністерства. Крім того, з метою попередження незаконного розповсюдження спеціальних харчових продуктів та їх несанкціонованої реклами МОЗ України зверталось до Генеральної прокуратури України та неодноразово до Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів у межах повноважень вживати заходів відповідного реагування».



