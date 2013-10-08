На Одещині правоохоронці викрили мережу порностудій

Співробітники Управління боротьби з кіберзлочинністю спільно з представниками прокуратури Одеської області викрили мережу порностудій, що здійснювали незаконну діяльність на території обласного центру та одного з міст регіону. Встановлено, що до організації цього бізнесу причетні семеро осіб.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«В ході проведення оперативно-розшукових заходів, - розповідає начальник Управління боротьби з кіберзлочинністю Одещини Юрій Виходець, - було встановлено, що організатори незаконного бізнесу через спеціальні інтернет-сайти розповсюджували відеоролики й зображення порнографічного та еротичного характеру. Для створення даної продукції вони використовували комп'ютерну техніку і спеціальні програми. Її збут здійснювали в мережі Інтернет у режимі реального часу».

Схема незаконного заробітку була наступною: організатор реєстрував на спеціальних сайтах дівчат, які надалі працювали в приміщеннях порностудій. Кожна кімната там була обладнана комп'ютером з веб-камерою для онлайн-відеозйомки.

Спочатку дівчата спілкувалися з потенційними клієнтами безкоштовно. Якщо ж клієнт хотів побачити «приватне шоу», він повідомляв про це моделі, і вони переходили у приват-режим. У даному режимі модель виконувала еротичні і порнографічні побажання клієнта. При цьому він оплачував від 2 до 5 доларів США за кожну хвилину спілкування.

Зарплата моделям нараховувалась у розмірі близько 30% від загальної суми зароблених таким чином грошей.

Також було встановлено, що до організації незаконного бізнесу причетні семеро осіб. Причому злочинна група мала ознаки організованої - нею керували двоє організаторів, чітко були розподілені ролі інших учасників групи - сюди входили адміністратори і близько сорока моделей.

Всі дівчата, які бажали працювати порномоделями, укладали з роботодавцями трудовий договір, заздалегідь оговорювалася схема їх підпорядкованості. Крім цього, на «підприємстві» діяли правила внутрішнього розпорядку. Їх дотримання всіма учасниками групи було обов'язковим.

Під час проведення санкціонованих обшуків у студіях було виявлено та вилучено спеціалізоване обладнання, а саме комп'ютери з веб-камерами, підключені до мережі Інтернет, лампи на штативах з парасольками, предмети еротичного та порнографічного характеру, банківські платіжні картки, а також грошові кошти в сумі понад 40 000 гривень, отримані в результаті дії злочинної групи.

Наразі за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Відповідальність, передбачена даною статтею - позбавлення волі на строк від трьох до семи років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування. Розслідування триває.