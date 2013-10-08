ВР хоче, щоб курсанти вишів МВС відшкодовували витрати на навчання

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону ”Про внесення зміни до статті 18 Закону України ”Про міліцію”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 із 381 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроектом пропонується передбачити у статті 18 закону ”Про міліцію” норму, якою встановлюється, що курсанти вищих навчальних закладів МВС у разі дострокового розірвання договору про навчання через небажання продовжувати навчання чи невиконання навчального плану або звільнення з органів внутрішніх справ з будь-яких підстав, крім звільнення за станом здоров`я, який перешкоджає проходженню служби, відповідно до рішення військово-лікарської комісії, а також осіб начальницького складу, звільнених зі служби протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу МВС України з будь-яких підстав, крім звільнення за станом здоров`я, який перешкоджає проходженню служби, відповідно до рішення військово-лікарської комісії, або через скорочення штатів, зобов’язані відшкодувати витрати, пов’язані з їх утриманням у вищих навчальних закладах МВС.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що необхідність його прийняття викликана тим, що у разі звільнення осіб у зв`язку з переходом у встановленому порядку на роботу до інших міністерств і відомств (організацій), у разі скоєння вчинків, що дискредитують звання рядового і начальницького складу, або набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення злочину чи адміністративного корупційного правопорушення, суди вважають, що звільнення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають спеціальні звання міліції, зі служби за такими підставами не зобов`язує їх відшкодовувати витрати на утримання фахівців у вищих навчальних закладах МВС, вважаючи їх перелік, визначений статтею 18 Закону України ”Про міліцію”, виключним. У записці сказано, що добровільно ж особи, звільнені за таких підстав, витрати на навчання не відшкодовують. Така ситуація негативно впливає на стан кадрового забезпечення органів внутрішніх справ та ефективність використання бюджетних коштів на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах МВС.