МВС надасть "Укрзалізниці" доступ до баз даних

Міністерство внутрішніх справ України звернулося до Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця» із пропозицією сприяти правоохоронному відомству у виконанні покладених на міліцію завдань з охорони правопорядку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, це звернення передбачає, що Міністерство внутрішніх справ України надасть Укрзалізниці доступ до баз даних розшукуваних осіб, сформованих у правоохоронному відомстві. До них, зокрема, включені обліки осіб, розшукуваних за злочини, а також дорослих і дітей, які зникли безвісти чи залишили місце проживання.

Крім того, ця практика має на меті попередження майнових злочинів стосовно пасажирів залізничного транспорту, а також можливість ідентифікації осіб, що постраждали в разі аварій або катастроф.

За словами начальника Департаменту транспортної міліції МВС України В’ячеслава Писаренка, надання документу допоможе уникнути помилок при ідентифікації особи, якщо анкетні дані співпадуть.

– У той же час слід нагадати, що в Україні надання паспортних даних є обов’язковим для такого виду транспорту, як, наприклад, авіаційні перевезення, – зазначив В’ячеслав Писаренко.